Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, 3'ü çocuk 4 kişinin elektrikli bisikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde, pazar günü akşam saatlerinde, elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişi bindi. Tehlikeli yolculuk, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişinin binip, yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, elektrikli bisiklete 4 kişi binenlere tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-09-08 09:20:40



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