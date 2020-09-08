Apartman dairesinden altın çalan 3 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartman dairesine girip, yatak odasındaki altın bilezikleri çalan maskeli 3 kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi İnanbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. 3 kadın hırsız, girdikleri apartmanda, içeride kimse olup olmadığını öğrenmek için daire kapılarının tek tek zillerine bastı. Boş olduklarını belirledikleri 5'nci kattaki daireye, kapıyı açıp giren kadınlar, yatak odasında buldukları altınları alıp, kaçtı. Eve geldikten sora hırsızlık olayını fark eden Umut Ş., durumu polise bildirdi.

Adrese gelerek araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yüzleri maskeli 3 kadını belirledi. Binaya girerken ve çıkarken görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerden kadınların 43 dakika içeride kaldığı saptandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-08 10:47:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.