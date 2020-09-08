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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da koronavirüs kontrolü için gittiği fabrikadan çıkan iş yeri hekimi Adil Özgür (60), hızla gelen TIR´ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği´nden yapılan açıklamada, "İş kazası nedeniyle yaşamını yitiren Doktor Adil Özgür'ün yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Kaza, geçen cuma günü Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi´nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İş yeri doktoru Adil Özgür, koronavirüs kontrolü için çalıştığı fabrikaya gitti. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fabrikadan çıkan Özgür, otomobiline doğru gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak doktor Özgür'e TIR çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Özgür, ihbarla gelen ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dr. Adil Özgür'n ölümü üzerine Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Bursa'da çalıştığı fabrikada Covid-19 denetimleri sırasında geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Adil Özgür'ün yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-09-08 11:57:26



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