Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Bursa'da yapılan operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan gümrük kaçağı bin 500 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde faaliyet gösteren iki iş yerinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Piyasa değeri 400 bin lira olan bin 500 kilogram tütüne el konuldu. 2 kişi hakkında 5607 SKM kapsamında adlî tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.