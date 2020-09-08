Karacabey Belediyespor Ufuk Minici ile anlaştı

2. Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, geçen sezonu TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde tamamlayan Ufuk Minici ile anlaşmaya vardı.

2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, geçen sezon TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen Ufuk Minici’yi 1 yıllığına kadrosuna dâhil etti. Karacabey Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, “Bu yıl playoff için iddialı bir ekip oluşturduk. Transferimizi de bu doğrultu da yaptık. Transferimiz her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.

29 yaşında olan, 2.02 boyundaki başarılı oyuncu Ufuk Minici, voleybola 14 yaşında Arkas Spor’da başladı. 20112012 ve 20152016 sezonunda Bornova Anadolu Lisesi’nde kiralık olarak forma giydi. 20162017 sezonunu Maliye Piyango’da geçiren Minici, ardından Galatasaray HDI Sigorta’ya transfer olmuştu. Geçen sezonu TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde tamamlayan Ufuk Minici’nin kariyerinde Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu (200720082009), Gençler Türkiye Şampiyonluğu (200820092010), Yıldızlar Balkan Şampiyonası İkinciliği (20082009), Gençler Balkan Şampiyonası Üçüncülüğü (20092010), A Milli Takımda ise Avrupa Ligi Üçüncülüğü (2010) bulunuyor.

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