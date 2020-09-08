Bursa'da yerel gazete sahibinin şantajla para alma anı kamerada



İlkay ALTAY/BURSA, (DHA)BURSA´da 'rüşvet, şantaj ve tehdit' suçlamalarıyla polisin takibe aldığı, yerel gazete sahibi Necmi İ. (40), iş insanından rüşvet alırken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Necmi İ.'nin iş insanından destelerle para alma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa´da bir yerel gazetenin sahibi Necmi İ.´yi 'rüşvet, şantaj ve tehdit' suçlarını işlediği iddiaları üzerine takibe aldı. Uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Necmi İ.´nin, kentteki birçok iş insanı, siyasetçi ile yerel gazete temsilcilerini tehdit ettiği ve şantaj yoluyla rüşvet almaya çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu Necmi İ.´nin, İznik´te iş insanından kaçak villalarını haber yapmamak için 200 bin lira istediği ortaya çıktı. Necmi İ.´nin, iş insanına, "Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim" dediği öğrenildi. Necmi İ., iş insanından para almak için gittiği benzin istasyonunda, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İznik'te yakalanan Necmi İ., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Necmi İ.'nin, ifadesinde, "Danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda sponsorluk alıyorum. O paraları bu yüzden almadım. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye şantaj yapmadım. Rüşvet aldığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necmi İ., adliyeye sevk edildi.

ŞANTAJLA PARA ALMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Necmi İ.'nin bir iş insanı ile yediği yemekte para aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Necmi İ.'nin, kendisine iş insanı tarafından deste halinde sayılarak, verilen paraları, yanında bulunan çantasına koyduğu, paraları aldıktan sonra ise içerisinde para bulunan çanta ile restorandan çıktığı görülüyor. Necmi İ. restoran çıkışında ise polis ekiplerince gözaltına alınıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İlkay ALTAY

2020-09-08 13:37:51



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