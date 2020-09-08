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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihî kentler Mudanya’da buluşuyor

İHA

Tarihî kentler Mudanya’da buluşuyor

Mudanya’daki kültür rotasını ayağa kaldıracak koruma sürecini başlatan Mudanya Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı bölge toplantılarına rehber olacak. Tarihî kentler, Kentsel Tasarım Rehberi Tirilye Çalıştayı ve Mudanya Bölge Toplantısı için 1819 Eylülde buluşuyor.
Tarihi Kentler Birliği’nin yılın ilk bölge toplantısı 1819 Eylül tarihlerinde “Tarihî Kentlerde Kentsel Tasarım Rehberi” adıyla Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye’de Kentsel Tasarım Rehberi’nin ilk örneği olan Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi’nin model alınacağı toplantıya akademisyenler ve tarihi kentler birliğine üye belediye başkanları katılacak. Tirilye Çayıştayı 18 Eylül Cuma günü ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Faruk Göksu, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu ile Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun “Tarihi Kentlerde Kentsel Tasarım Rehberi” oturumuyla başlayacak.
Çalıştay kapsamında Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerde koruma uygulamalarında yer alan teknik personelin katılacağı atölye çalışması yapılacak. Katılımcılar, koruma uygulamalarına dair deneyimlerini paylaşarak, uyum ve süreklilik süreçlerinde yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimleri karşılaştırıp kendi deneyimleri üzerinden çözüm önerileri sunacak.Bilimsel değerlendirmelerin ardından Tirilye’deki tarihî doku ve korumacılık ilkelerinin algılanabileceği bir teknik inceleme gezisi yapılacak.
Tarih içinde Mudanya
2020 yılı ilk bölge toplantısında ise Mudanya’nın geçmişten günümüze kentsel tarihî ve turistik değerlerine yönelik tanıtımı yapılacak. Oturum, ÇEKÜL Vakfı kurucularından olan ve halen yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Hasan Özgen’in hazırladığı Mudanya belgeseli ve tanıtım filminin gösterimiyle başlayacak. “Tarih İçinde Mudanya” panelinde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin Mudanya’nın Arkeolojik Mirasını, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mudanya’yı, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise Tarihî Kentlerde UNESCO Süreci ve Alan Yönetimi’ni anlatacak. Toplantı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tarihî Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın değerlendirme konuşması ile Tarihi Kentler Birliği Başkanı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün kapanış konuşmasıyla sona erecek.

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