Bursa'da 1500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Derya EVREN/BURSA, (DHA) - BURSA´da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan 1500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki 2 iş yerinde kaçak nargile tütünü satıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, dün adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan toplam 1500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak tütünlere el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-09-08 13:51:44



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