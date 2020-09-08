Polis 2 saat takibe aldığı evde, uyuşturucu satıcısı yakaladı



Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polisin 2 saat boyunca takibe alıp, baskın düzenlediği evde uyuşturucu satışı yapan Kazım Tırambacı, yakalandı.

Tırambacı, tutuklanarak cezaevine göderilirken uyuşturucu almak için geldikleri evde takibe yakalanıp, gözaltına alınan 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Hürriyet Sokak´taki bir evi, uyuşturucu satışı yapıldığı şüphesi üzerine takibe aldı. 2 saat süren takip sırasında, eve girip çıkan 9 kişi gözaltına aldı. Ardından da eve baskın düzenledi. Kazım Tırambacı, yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 2 bin lira ile metamfetamin, selvi ve işlenmiş uyuşturucu maddeleri ile ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucu suçundan sabıkalı Kazım Tırambacı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Eve uyuşturucu almak için geldiği saptanan 9 kişi hakkında ise işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-09-08 15:37:15



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