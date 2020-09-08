Bursa'da yerel gazete sahibinin şantajla para alma anı kamerada (2)

TUTUKLANDI
Bursa'da, polis ekiplerince 'rüşvet', 'şantaj' ile 'tehdit' suçlamalarıyla takip edilen ve iş insanından rüşvet alırken yakalanan Necmi İnce (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-09-08 17:07:01
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