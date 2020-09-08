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Fransa'da dayısının oğlunu öldürüp Bursa'da yakalanan sanığa müebbet hapis

İHA

Fransa'da dayısının oğlunu öldürüp Bursa'da yakalanan sanığa müebbet hapis

Fransa’nın Marsilya şehrinde dayısının oğlu Cahit Akpınar'ı (44) dinî nikâhlı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdükten sonra kaçtığı Bursa’da yakalanan Salih Özkılıç (53), müebbet hapse mahkûm edildi.
Marsilya'nın Marignane kasabasında 2 yıl önce yaşanan olayda, Cahit Akpınar evinden çıktıktan sonra bindiği aracında silahlı saldırıya uğradı. Akpınar, hayatını kaybederken, Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturmada, katil zanlısının Salih Özkılıç olduğu belirlendi. Zanlının Bursa'ya kaçtığı saptandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Özkılıç'ı Ortabağlar Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde yakaladı. Özkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Salih Özkılıç, bugün görülen karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Taraf avukatları ile maktul yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada Özkılıç, Fransa'da 1999 yılında dinî nikâhla evlendiği eşi H.Ö.'nün telefon kayıtlarından kendisini Akpınar'la aldattığını öğrendiğini öne sürerek, şöyle konuştu:
"Cahit'in evinin oraya gittim. Kiralık arabamın koltuğunun altında tuttuğum silahı aldım. Önce bacaklarına iki el ateş ettim, daha sonra Fransız bir kadın çığlık atınca ona doğru baktığımda bir el daha ateş ettim. O mermi neresine geldi bilmiyorum. Olaydan sonra arabayla 5 dakika mesafedeki havaalanına gidip, kiralık arabayı teslim ettim. Bir taksiyle İtalya'ya doğru, 40 kilometre kadar gelip taksiyi değiştirdim. İtalya sınırına gelince silahı attım. Sonra Cenova'ya, oradan Milano'ya, oradan da Roma'ya gidip, uçakla Türkiye'ye geçtim.''
Savcının, sanığa 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşmada, maktul Cahit Akpınar'ın yakınlarının avukatı Özgür Abatay ise, suçun 'tasarlanarak' işlendiğini öne sürüp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesin istedi. Sanığın avukatları Engin Kara ve Ali Demir, cinayetin aniden geliştiğini savundu.
Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine Salih Özkılıç, “Fransa’da iyi bir işim vardı. Orayı terk edip, bütün bunlardan feragat edip, olaylar yüzünden Türkiye’ye geldim. Benim Avrupa Birliği ülkelerinde seyahat etme iznim vardı. Eğer tasarlamış olsam başka bir Avrupa Birliği ülkesine gider, oradan Fransa’ya geçip, suçu işlerdim. Olayın gerçekleştiği yer kalabalıktır ve bir anlık olmuştur. Tasarlasam suçu orada işlemezdim. İddia ettiğim olaylar dışında aramızda husumet yoktu. Her gün bu işin pişmanlığını yaşıyorum. Yüzde 54 engelli raporum var. Klozete oturamıyorum, lehime karar verilmesini ve tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Salih Özkılıç’ı önce 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceazsına mahkûm etti. Ardından iyi hâl indirimi uygulayarak, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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