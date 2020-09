Mustafa Er: Kubilay ve Burak'ın kafası karışık

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, TFF 1´inci Lig´de bu haftasonu başlayacak olan yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeşil beyazlıların, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, ligin başlamasına çok az bir süre kaldığını ve 1 haftalık görev sürelerinde ciddi bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

"ÖLÜ TOPRAĞI SERPİLMİŞ GİBİYDİ"

Göreve geldiklerinde Özlüce´de karamsar bir havanın olduğunu kaydeden Er, "Kulüp organizasyonunun nasıl olacağına dair oyuncuların tedirginliği, personelimiz geçen seneden gelen bazı problemleri var, açıkçası bir matem havası vardı. Ölü toprağı serpilmiş gibiydi. İnsanlar mutsuz, umutsuz. Kulüp organizasyonu ile alakalı güvensizlik vardı ki şehirde de var zaten bu, belki de ana problemimiz de bu. Bizim de acil eylem planımız şuydu; mevcut personelimizin direkt birinci dereceden mağduriyetlerimizin bir kısmının giderilmesi ve mevcut oyuncularımızın tümünün kulüp organizasyonuna inanarak burada devam etmelerini sağlamak. Bu konuyla alakalı da ciddi adımlar atılıyor. Bu hafta da devam edecek bu adımlar, en kısa sürede yapılmasını istiyoruz, Pazar günü lig maçımızı oynayacağız" dedi.

"ÖZLÜCE'DE ARTIK YÜZLER GÜLÜYOR"

Özlüce´de artık insanların yüzünün gülmeye başladığını ve daha mutlu, daha keyifli olduklarını kaydeden Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek. Hem içeride hem dışarıda bunlarla alakalı eksiklerimiz olabilir ama mümkün olduğunca ilerlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"BURASI OYUNCU SEÇECEĞİMİZ BİR MECRA DEĞİL"

Göreve geldiklerinde 37 kişilik bir kadro verildiğini ve bunun çok fazla olduğunu belirten Er, profesyonel takımın bu kadar çok oyuncu ile idman yapmasını doğru bulmadığını ifade etti. Er, "Burası oyuncu seçeceğiniz bir mecra değil, burası altyapı da değil. Hangisinin yeterli olup olmadığı hocalarımızca biliyor, mevcut oyuncularımızın hepsi değerli. Şu an gözlemliyoruz. Fiziksel ve mental olarak hazır olanların zaten yeterlilikleri var, onlar arasından kısa ve uzun vadede faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

"KUBİLAY'IN KAFASI KARIŞIK"

Kubilay Kanatsızkuş´un kafasının karışık olduğunu söyleyen Er, "Yönetime ilk geldiğim gün, mevcut oyuncuların tümünün kalmasını istiyordum. Tabii ki burada, bu organizasyon dışında kalmak isteyen olursa kimseyi zorla tutamayız. Gidecek kim olursa olsun Bursaspor´a bir şeyler kazandırmalı. Gidecekse bir oyuncu Bursaspor´a maddi anlamda katkı sağlayabilmeli. Kubilay ayrılacaksa, Bursaspor´un ciddi bir gelir elde etmesi gerekiyor. O ortam oluşursa Kubilay bizimle olmayacak, ama oluşmazsa da sürece bakacağız ne gerektiriyor ama şu an ki ruh halinin çok sağlıklı olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR HARMAN YAPMAK İSTİYORUZ"

Transfer engeline ilişkin de konuşan Er, yönetim kurulunun bu noktada çalışmalar yürüttüğünü kaydederken, "Biz mevcut oyuncuların hepsinin kalmasını o yüzden istiyoruz. Ben şöyle bakıyorum; gençler, orta sınıf diyebileceğimiz yani iki üç yıldır bu takımın içerisinde olan altyapı oyuncularımız ve tecrübeli oyuncularımız. 3 gruba ayırıyoruz ve bunların içerisinden ciddi bir harman yapmak istiyoruz. Transfer tahtası açılacak mı açılmayacak mı bilmiyorum. Açılırsa da içeriyi çok boğmadan belki 4-5 tane, önce karakterli sonra takıma katkı sağlayabilecek oyuncu katmak isteriz. Bu oyuncular da fedakarlık yapıp kalıyor, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Açılsa da açılmasa da planımızı ona göre yapıyoruz" dedi.

"SHEHU'NUN BURADA OLMASINI İSTİYORUZ"

Abdullahi Shehu´ya tekliflerin olduğunu söyleyen Er, "O´nun burada olmasını istiyoruz. O da imza atıp devam edebilecek oyunculardan bir tanesi, şu an ülkesinde. O´nunla alakalı olumlu bir sonuç çıkarabiliriz diye düşünüyorum ilerleyen günlerde" diye konuştu.

"5. HAFTADAN SONRA GERÇEK OYUN KİMLİĞİMİZİ ORTAYA KOYMAK HEDEFİMİZ"

Takımın fiziksel yönüne de değinen Er, "2-3 hafta 40 kişiyle antrenman yapılmış. Burada 40 kişi ile sağlıklı bir ortamda çalışamam, mümkün değil. Bununla alakalı problemlerimiz var. Ligin ilk başlarında sorun yaşayabiliriz. İlk 4 haftayı minimum hasarla atlatabilirsiz, Milli ara olacak. 5. Hafta her anlamda önde baskılı oyun anlamında dahi, gerçek fotoğrafın o zaman çıkacağını düşünüyorum. İlk 4 hafta biraz daha kontrollü olabiliriz. 5. Haftadan sonra gerçek oyun kimliğimizi ortaya koymak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"BURAK KATKI KOYARAK GİTMEK ZORUNDA"

Bursaspor´un mali yapıdaki tablosunun ortada olduğunu kaydeden Er, "Oyuncularıma söyledim bu sene acı çekeceğiz, pembe bir tablo yok ortada. Ama bunu içimizde yaşayacağız belli etmeyeceğiz, Bursasporluluk onu gerektirir. Bu savaşın içerisinde olacak bu yapıyı bilerek burayı isteyerek burayı sahiplenecek oyuncular olacaktır katacağımız oyuncular. Mali yapıyı da zorlamaması gerekiyor tahta açılırsa. Burak Kapacak ile alakalı çok açık ve net bir teklif kulübe gelmedi. Menajer aracılığıyla teklifler geliyor herhalde, Burak´ın da kafası karışık. Bazı paralar konuşuluyor, O´nun da konsantrasyon anlamında git gelleri oluyor. Bu hafta O´nu da gözlemleyeceğiz. Burak da gidecekse ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda. Katkı koymayacaksa gitmesin, 1 yıl daha oynasın bu takıma katkı sunsun öyle gitsin, biz takip ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Transferlerin hepsini arka plana attıklarını belirten Er, mevcut durumu yükseltmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Mustafa Er, şehrin armaya dönmesini istediklerini ve en büyük amaç ve isteklerinin bu olduğunu ifade etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-09-08 18:19:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.