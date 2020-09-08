40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, minibüs, otobüs ve işçi servislerine yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 25 kişilik oturma grubu bulunan bir minibüs içerisinde toplam 40 yolcu taşıyarak bulaş riskini artıran sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Bursa´nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" açıklamasının ardından harekete geçti. İlçe merkezinde bulunan ana duraklarda denetim yapan ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüslerdeki yolcuları indirdi. Minibüslerin içerisini hınca hınç dolduran ve ayakta yolcu taşıyan sürücülere ise ceza işlemi uygulandı.

OTOBÜSTEN 40 KİŞİ ÇIKTI

Denetim sırasında ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta 15 yolcuyla birlikte oturan 25 yolcu görüldü. Toplam 40 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)

2020-09-08 19:37:34



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