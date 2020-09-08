

Fenerbahçe HDI Sigorta Arkas Spor: 3-1Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Saxton Graham Vigrass, Nicholas Hoag, Oliva Salvador Hidalgo, Metin Toy, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak [L], Hasan Sıkar)

ARKAS SPOR: Efe Mandıracı, Mert Matic, Jay Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (J. Paulo Bravo [L], Mirza Lagumdzija)

SÜRE: 122 dakika (25, 29, 31, 37)

SETLER: 25-15, 20-25, 25-20, 25-202020 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası´nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa´da oynanan mücadelede Arkas Spor´u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi´nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta ile ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor, 2020 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası´nda karşı karşıya geldi.

Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda oynanan zorlu randevunun ilk setine etkili başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, 25 dakika süren seti 25-15´lik skorla kazanmasını bildi ve öne geçti. İkinci sette direnç gösteren Arkas Spor, sağladığı skor avantajını Efe Mandıracı´nın sayılarıyla korurken bu seti 20-25´lik üstünlükle tamamladı ve oyuna ortak oldu.

Oldukça çekişmeli geçen üçüncü sette, Nicholas Hoag ve Oliva Hidalgo´nun oyunuyla hakimiyeti elinde tutan Fenerbahçe HDI Sigorta, rakibinin yaklaşmasına izin vermedi ve 31 dakika süren seti 25-20 kazanarak setlerde tekrar öne geçti.

Karşılaşmanın dördüncü seti, iki ekibin karşılıklı sayılarıyla başladı. Bir ara 8-12 geriye düşen Fenerbahçe HDI Sigorta, üst üste aldığı sayılarla dönüşünü sağladı ve 16-13 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Kalan dakikalarda da oyun üstünlüğü koruyan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-09-08 21:22:28



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