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Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi

İHA

Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru Bursa'da görüntülendi.

Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru Bursa’da görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sahilde bir süre dolaşan ve yiyecek arayan su samuru bir müddet sonra denize girerek gözden kayboldu.
Türkiye’de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları hakkında bilgi veren yaban hayatı araştırmacısı Ahmet Taşçı, “Su samurlarının nesli ülkemizin birçok bölgesinde azalmakta. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sulak alanlarının yok olması ve şehircilik planlarında bu canlıların planlara dahil edilmemesi. Eğer böyle giderse ilerleyen yıllarda ülkemizde su samuru görmek imkânsız hale gelecek. Bu canlıların üreme ve yaşama alanlarını tahrip etmeyelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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