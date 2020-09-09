Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 30 yıldır iyi tarım uygulamaları ile üretilen meyvesebzeler, gıda işletmesinde değerlendirilirken, aynı zamanda hem öğrencilere uygulama alanı olarak kullanılıyor hem de bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için imkanlar sunuyor.

Fakülte içerisinde kurulan orta ölçekli işletmede şişeleme ürünler günlük saat diliminde bin 500 adet iken, diğer ürünler için üretim yöntemleri ve üretim yolları farklılık gösteriyor. Burada iyi tarım uygulamalarıyla üretilen meyve ya da sebzeler işletmede değerlendirilerek hem öğrencilere uygulama imkanı, hem de döner sermayeye kâr sağlanıyor. Hali hazırda domates sezonu olduğu için domates suyu ürettiklerini belirten Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi İşletme Sorumlusu Mübin Güngörmüş, ''İşletmemizin kapısına gelen ürünler evvela mekanik olarak yıkanıyor. Ardından parçalama, pişirme ve ardından pastörize edilerek dolum yapılıyor. Bu tabii şişeleme ya da kavanoz ürünler için üretim yöntemleri farklılık gösteriyor. Sonrasında etiketleme ve paketleme yaparak pazara ya da rafa gönderecek duruma getirip sonuçlandırıyoruz" dedi.



"Günlük 1 bin 500 şişe domates suyu üretiyoruz''

Mevsimine göre üretimin değişiklik gösterdiğini belirten Güngörmüş, ''Ürünün yetişme periyoduna göre meyve suları, bitki çayları, tarhana, zeytin ve sirki gibi ürünler yapıyoruz. Ürettiğimiz elma ve üzümlerden doğal sirke yapmaktayız. Sirkemiz özellikle piyasada vatandaşlar tarafından çok fazla kabul gören bir ürünümüz. Sebebi, uzun süreli olgunlaştırma sonucu ihtiyacı olan aromatik kazanımları dağlamış olmasıdır. Bu üreticinin çok hoşuna gidiyor. Günlük 1 bin 500 şişe domates suyu, bin kavanoz salça, tarhana günlük yarım kiloluluk bin paket, zeytin ve diğer ürünleri işleme kapasitemiz var'' dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Senem Suna, Gıda Pilot İşletmesinde üretilen ürünlerin bölüm laboratuvar olanakları kullanılarak kalite kontrol testlerinin yapıldığını ve tüketiciye sağlıklı bir biçimde sunulduğunu belirtti. Suna, "İşletmemizde başta domates suyu olmak üzere salça, kekikli tarhana, elma ve üzüm sirkesi, elma suyu, üzüm suyu, çeşitli bitki çayları ile sele ve salamura zeytin olmak üzere farklı dallarda öğrenci uygulamaları ve üretim gerçekleştiriyor'' diye konuştu.

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