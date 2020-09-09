BGC'den santajcı gazeteci açıklaması “Gazetecilik kirli ellerden kurtarılmalı”

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC), sözde gazete ve internet sitesi sahibi Necmi İnce'nin şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklanması üzerine açıklama yapıp gazetecilik mesleğinin “haberciliği çıkarları için kullananların elinden kurtarılması” gerektiğini belirtti.

Bursalı gazetecilerin üyesi olduğu meslek örgütünün yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yaşanan son olayın, Gazetecilik Meslek Yasası’nın ve İnternet Yasasının vakit geçirilmeden Türkiye’ye kazandırılması gerektiğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu şantaj yaptığı iddiasıyla suçüstü yakaladıkları Necmi İnce’nin, haberlerde “gazeteci” olarak anılması mesleğimiz açısından kaygı vericidir. Bu şahıs öncelikle, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne başvurmasına karşın üye yapılmamıştır. Herhangi bir basın meslek örgütüne üye olamayan sözde gazeteci Necmi İnce, gazetecilik meslek kuruluşları tarafından kabul edilmeyince 2014 yılında "Tarafsız Gazeteciler Derneği" adı altında bir dernek kurmuş, derneğin adını daha sonra Basın ve Gazeteciler Derneği olarak değiştirmiştir.

Aynı süreçte meslek etiğine yakışmayan girişimleri sonucu BGC öncülüğünde oluşturulan Bursa Etik Kurulu’nda sayısız dosyası bulunan bu kişinin, haberlerde “gazeteci” olarak anılması mesleğimiz açısından kabul edilemez bir durumdur. İletişim Başkanlığı internet adresinden yapılan araştırmadan da anlaşılacağı üzere herhangi bir Basın Kartı sahibi de değildir. Öte yandan, İnce’nin arabasının ön camında 2019 yılında Bursa’da yapılan miting için verilen basın yaka kartının olması, kaygı vericidir. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak defalarca vurguladığımız gibi; Türk basını, başta gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’ olmak üzere pek çok konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır. Aynı kapsamda İnternet Yasası’nın da zaman geçirilmeden çıkarılması gerekmektedir. Sektörümüzde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, ülke genelinde geniş katılımlı toplantılar dizisiyle ele alınmalıdır. Bu amaçla, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Genel Başkanlık düzeyinde temsil edildiğimiz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak bir kez daha çağrımızı tekrarlıyoruz. “İletişim Başkanlığı'nın öncülüğünde; gazetecileri temsil eden meslek örgütlerinin, iletişim fakültelerinin, hukukçuların, bürokratların ve siyasetçilerin katılımıyla Türkiye genelinde Basın Kurultayı / Çalıştayı düzenlenerek, bütün sorunlarımızı ve çözüm önerilerini ortaya koymalıyız. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıyız. Gazetecilik mesleğine hak ettiği onuru yeniden kazandırmalı, “şantajcı, rüşvetçi, merdiven altı” girişimleri zaman geçirmeden işbirliği içinde önlemeliyiz."

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