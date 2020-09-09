Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne, 3 bin 254 lira ceza

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da 14 kişilik minibüste, 24 kişi taşıyarak, koronavirüs bulaş riskini artıran şoföre, 3 bin 254 TL para cezası kesildi.
Sırameşeler-Alemdar hattında sefer yapan B-1 numaralı 16 AEC 190 plakalı minibüste, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Minibüs şoförü, son durağa geldiğinde 14 kişilik minibüsün içerisinden, 24 kişinin indiği görüldü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca, polis ekipleri harekete geçti. Polis, minibüs şoförü M.V.´ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´na muhalefetten 3 bin 150 lira, fazla yolcu taşımaktan ise 104 lira para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-09-09 10:54:14
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