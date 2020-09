Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un göreve geldiği andan itibaren ağırlık verdiği üniversitesanayi iş birliğinin arttırılması çalışmaları çerçevesinde ilk defa bu yıl uygulamaya alınan SağlıkSanayi İş Birliği Platformu da yeni projeler için toplantılarını sürdürüyor.

Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş’ı ağırlayan platform üyeleri, gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir teatisinde bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, dekan yardımcıları ve akademisyenler de toplantıda hazır bulundu.

Sağlık konusunda şehir sanayicileri ile istişare toplantıları yapmaya ve bu toplantılardan çıkan projeler üzerine çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, faaliyete geçirdikleri doktora programları ile projelerin akademik altyapısını oluşturma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. ULUTEK Teknoloji Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni yeni baştan kurguladıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Sadece 2020 yılı başından itibaren bu güne kadar 20’nin üzerinde patent portföyü oluşturduk. Hâli hazırda elimizdeki patent sayısı 46’yı buldu. Bunlar içerisinde sağlık, ziraat, veteriner, tekstil ve farklı alanlarda çalışmalar yer alıyor. Ulusal ve uluslararası patenti alınan çalışmalar bunlar. Maalesef geçmiş dönemde bir kesintiye uğradı. Keşke bu zaman kaybı olmasaydı. TÜBİTAK ve diğer kurumlarımızla ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Sanayicimizle de Üniversitemizin kopan bağlarını yeniden onarıyoruz. İnşallah çok daha üretken, dinamik ve proje odaklı çalışan bir SağlıkSanayi İşbirliği Platformu oluşturuyoruz. Bu konuda şehrimizin önemli sanayicilerinden de destek alıyoruz” dedi.

Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş ise konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi ile mühendislik fakültesi ağırlıklı olmak üzere işbirliklerini sürdürdüklerini söyledi. Sanayicinin inovatif çalışmalar üretebilmesi için mutlaka üniversitelere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Oya Coşkunöz Aktaş, “Üniversiteler olmadan sanayiciler bu çalışmalarında tam anlamıyla başarıya ulaşamaz. Her şey ihtiyaçtan doğuyor ve ihtiyaçları da bugün için belirlememek gerekiyor. Bundan 10 yıl sonrasını da düşünmek gerekiyor. Sanayicinin yürüttüğü çalışmaların tamamı verimlilik odaklıdır. Ürünlerimizi daha ileriye götürmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Üniversitemizin yaptığı çalışmaları da son derece iyi niyetli ve olumlu buluyorum. Birlikte önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da sağlıksanayi iş birliğini her iki taraf açısından da önemli bulduklarını aktardı. Sağlık alanında kullanılan teknoloji ve ürünler konusunda dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Savunma sanayiinde yaptığımız çalışmalar gibi sağlık sanayiinde de yerli ve milli ürünler konusunda çalışmalar yapılabileceğine inanıyoruz. Coşkunöz Holding’in bünyesindeki firmalar ile bu çalışmaları rahatlıkla yapabileceğini düşünüyoruz. Tıp Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler olarak biz her zaman birlikte çalışmaya hazırız. El birliği ile ülkemiz ve sektörümüz için katma değeri olan projeler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Programda ayrıca BUÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, Doç. Dr. Şehime Gülsüm Temel ve Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı’nın bilimsel destek verdiği ve Coşkunöz Holding ArGe ve Bilişim grubunun prototipini ürettiği bazı ekipman ve cihazların sunumu yapıldı.

Toplantının son kısmında Coşkunöz Holding ArGe Merkezi yöneticileri ile Tıp Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler de görüşlerini aktardı.

