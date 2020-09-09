Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık-Sanayi İş Birliği Platformu, Oya Coşkunöz Aktaş’ı ağırladı

İHA

Sağlık-Sanayi İş Birliği Platformu, Oya Coşkunöz Aktaş’ı ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un göreve geldiği andan itibaren ağırlık verdiği üniversitesanayi iş birliğinin arttırılması çalışmaları çerçevesinde ilk defa bu yıl uygulamaya alınan SağlıkSanayi İş Birliği Platformu da yeni projeler için toplantılarını sürdürüyor.
Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş’ı ağırlayan platform üyeleri, gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir teatisinde bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, dekan yardımcıları ve akademisyenler de toplantıda hazır bulundu.
Sağlık konusunda şehir sanayicileri ile istişare toplantıları yapmaya ve bu toplantılardan çıkan projeler üzerine çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, faaliyete geçirdikleri doktora programları ile projelerin akademik altyapısını oluşturma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. ULUTEK Teknoloji Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni yeni baştan kurguladıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Sadece 2020 yılı başından itibaren bu güne kadar 20’nin üzerinde patent portföyü oluşturduk. Hâli hazırda elimizdeki patent sayısı 46’yı buldu. Bunlar içerisinde sağlık, ziraat, veteriner, tekstil ve farklı alanlarda çalışmalar yer alıyor. Ulusal ve uluslararası patenti alınan çalışmalar bunlar. Maalesef geçmiş dönemde bir kesintiye uğradı. Keşke bu zaman kaybı olmasaydı. TÜBİTAK ve diğer kurumlarımızla ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Sanayicimizle de Üniversitemizin kopan bağlarını yeniden onarıyoruz. İnşallah çok daha üretken, dinamik ve proje odaklı çalışan bir SağlıkSanayi İşbirliği Platformu oluşturuyoruz. Bu konuda şehrimizin önemli sanayicilerinden de destek alıyoruz” dedi.
Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş ise konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi ile mühendislik fakültesi ağırlıklı olmak üzere işbirliklerini sürdürdüklerini söyledi. Sanayicinin inovatif çalışmalar üretebilmesi için mutlaka üniversitelere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Oya Coşkunöz Aktaş, “Üniversiteler olmadan sanayiciler bu çalışmalarında tam anlamıyla başarıya ulaşamaz. Her şey ihtiyaçtan doğuyor ve ihtiyaçları da bugün için belirlememek gerekiyor. Bundan 10 yıl sonrasını da düşünmek gerekiyor. Sanayicinin yürüttüğü çalışmaların tamamı verimlilik odaklıdır. Ürünlerimizi daha ileriye götürmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Üniversitemizin yaptığı çalışmaları da son derece iyi niyetli ve olumlu buluyorum. Birlikte önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da sağlıksanayi iş birliğini her iki taraf açısından da önemli bulduklarını aktardı. Sağlık alanında kullanılan teknoloji ve ürünler konusunda dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Savunma sanayiinde yaptığımız çalışmalar gibi sağlık sanayiinde de yerli ve milli ürünler konusunda çalışmalar yapılabileceğine inanıyoruz. Coşkunöz Holding’in bünyesindeki firmalar ile bu çalışmaları rahatlıkla yapabileceğini düşünüyoruz. Tıp Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler olarak biz her zaman birlikte çalışmaya hazırız. El birliği ile ülkemiz ve sektörümüz için katma değeri olan projeler ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Programda ayrıca BUÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, Doç. Dr. Şehime Gülsüm Temel ve Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı’nın bilimsel destek verdiği ve Coşkunöz Holding ArGe ve Bilişim grubunun prototipini ürettiği bazı ekipman ve cihazların sunumu yapıldı.
Toplantının son kısmında Coşkunöz Holding ArGe Merkezi yöneticileri ile Tıp Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler de görüşlerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da maske kuralına kısmen uyuluyor
YEREL HABERLER Bursa'da maske kuralına kısmen uyuluyor
Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak oldu
YEREL HABERLER Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak ...
Motosikletlinin yola savrulup, yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosikletlinin yola savrulup, yaralandığı kaza ...
Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor
YEREL HABERLER Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor
Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne, 3 bin 254 lira ceza
YEREL HABERLER Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne, 3 bin 254 lira ...
Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor
YEREL HABERLER Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor
BGC'den santajcı gazeteci açıklaması “Gazetecilik kirli ellerden kurtarılmalı”
YEREL HABERLER BGC'den santajcı gazeteci açıklaması “Gazetecilik ...
Dron destekli trafik denetiminde maske ve kimliksiz yolcuda ekmek bıçağı çıktı
YEREL HABERLER Dron destekli trafik denetiminde maske ve kimliksiz ...
Motosiklet otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile böyle çarptı
D vitamini eksikliği, büyüme ve gelişmede gerilemeye yol açabiliyor
YEREL HABERLER D vitamini eksikliği, büyüme ve gelişmede gerilemeye ...
Bursa siyahında rekolte yüksek
YEREL HABERLER Bursa siyahında rekolte yüksek
(Özel) Bursa UÜ Ziraat Fakültesi tarafından üretilen doğal ürünlere ilgi büyük Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde geliştirilen verimli ve doğal ürünler vatandaşların ilgisini çekiyor UÜ Ziraat Fakültesi İşletme sorumlusu Mübin Güngörmüş: ''Burada iyi tarım uygulamalarıyla üretilen meyve ve sebzeler değerlendirilerek hem öğrencilere uygulama yapma imkanı, hem döner sermayeye kâr sağlanıyor"
YEREL HABERLER (Özel) Bursa UÜ Ziraat Fakültesi tarafından üretilen ...
(Özel) Bursalılara yeni oksijen deposu
YEREL HABERLER (Özel) Bursalılara yeni oksijen deposu
Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi
(Özel) Ekmeklerini sudan çıkaranlar İlmek ilmek ördükleri ağlarını in cin uyurken umutla karanlık sulara daldıran balıkçılar, insanları doyurmak için 24 saat denizle savaşıyor Uzunluğu bir kilometreyi bulan ağları 40 kişi zor topluyor, kısmetlerinin yâver gittiği günlerde yüzlerce ton balık ağlara takılıyor Aylarca karaya ayak basmayan balıkçılar, evlerinden çok ekmek teknelerinde zaman geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Ekmeklerini sudan çıkaranlar İlmek ilmek ...
Havadan ceza yağdı Drone ile toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara 31 bin 576 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Havadan ceza yağdı Drone ile toplu taşıma araçlarında ...
Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen ...
Bursa’da kaçak kına gecesine baskın Kına gecesine düzenlenen baskında 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza kesildi Gazetecilere saldıran kadın, “Çek çek güzel çıkıyor muyum” dedi
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak kına gecesine baskın Kına gecesine ...
Polisten 'kaçak korona kına'sına baskın: 15 kişiye toplam 22 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Polisten 'kaçak korona kına'sına baskın: 15 kişiye ...
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe ...
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta
YEREL HABERLER AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe ...
40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu
YEREL HABERLER 40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu
Mustafa Er: Kubilay ve Burak'ın kafası karışık
YEREL HABERLER Mustafa Er: Kubilay ve Burak'ın kafası karışık
Fransa'da dayısının oğlunu öldürüp Bursa'da yakalanan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Fransa'da dayısının oğlunu öldürüp Bursa'da yakalanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X