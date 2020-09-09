Bursa’da kaçak kına gecesine baskın Kına gecesine düzenlenen baskında 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza kesildi Gazetecilere saldıran kadın, “Çek çek güzel çıkıyor muyum” dedi

Bursa'da polis ekiplerince korona tedbirlerine uyulmadığı ihbarı yapılan kına gecesine düzenlenen baskında 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza kesildi.

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. Korona virüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Düğün salonunda incelemelerde bulunan ekipler, Covid19 tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.



Kızı ekiplere zorluk çıkardı, annesi gazetecilere saldırdı

Salonda maske takmadığı tespit edilen Bilge A. isimli kadın ekiplere saatlerce zorluk çıkartırken, annesi ise gazetecilere saldırdı. Gazetecilere saldıran kadının, “Çek çek güzel çıkıyor muyum” demesi dikkat çekti.

Baskında korona virüs tedbirlerine uymadan kınaya katılan 11 kişiye 22 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca damat H.Ş., gelin M.Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL ceza işlemi uygulandı.

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