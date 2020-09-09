Bursa'da orman yangını Bursa - Ankara yolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde ormanlık alanda yangın çıktı Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İki milyon yıllık fosiller bu müzede!

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

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BursaAnkara Karayolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken bölgeye Bursa'dan Kestel ve Gürsu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin yayıldığı belirtildi.

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