Bursa'da, ormanlık alanda yangın (2)

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YAVU KEDİ KURTARILDI

BursaAnkara yolundaki Gölbaşı mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılırken, dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Yangının etkili olduğu alandan ise yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Bursa'daki merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek, yangına müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN

2020-09-09 17:03:19



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