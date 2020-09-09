Büyükşehir’den ödüllü şiir yarışması

Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Eylül Bursa’nın kurtuluşu münasebetiyle düzenlediği ‘Bursa’ konulu şiir yarışmasında ilk başvurular, 11 Eylül 2020 tarihinde alınıyor. 18 yaşını dolduran herkesin 6 Nisan 2021 tarihine kadar katılabileceği yarışmanın neticesi 11 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Dereceye giren eserlerin sahiplerine para ödülü verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın sayılı şehirlerden biri olarak gösterilen, geçmişi ve güncel haliyle Türkiye’nin gözbebeği kabul edilen Bursa’nın şiir yoluyla tanıtılmasını güçlendirmek için yarışma organize etti. Aynı zamanda Bursa’nın şiir dünyasında daha çok temsil edilmesini sağlamayı ve amatör şairlere fırsat sunarak sanatı desteklemeyi de hedefleyen yarışmada ilk başvurular, 11 Eylül tarihinde alınacak. 18 yaşını dolduran herkesin katılabileceği yarışmada başvurular, 6 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada, 2 kişi de 500’er TL teşvik ödülü alacak. Yarışmada sonuçlar, 11 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyen şairler, eserleri ile PDF formatında imzalı taahhütnameyi bursasiir@bursa.bel.tr adresine gönderecek. Posta ve elden başvuru ise kabul edilmeyecek. 11 Eylül Bursa’nın kurtuluşu münasebetiyle tertip edilen yarışmanın jürisi şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Fatih Andı, İhsan Deniz, Celal Fedai, Hilmi Aşal ve Nevzat Çalıkuşu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.