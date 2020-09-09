Osmangazi Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Dündar: “24 saat hizmet veriyoruz”

Osmangazi Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından teyakkuza geçen ve vatandaşların mağdur olmaması için tedbirlerini üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eylül ayı olağan meclis toplantısında pandemi sürecinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, başkan yardımcıları ve birim müdürleri sosyal mesafeyi koruyarak maske takmaya özen gösterdi.

Osmangazi’de toplum sağlığını korumak adına büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, “Bugüne kadar 180 bin 860 talep kaydı, 620 bin 607 sosyal yardım, 348 bin 383 temizlik, 22 bin 495 zabıta denetim, 23 bin 494 çevre sağlığı ve 15 bin 113 park bahçe çalışması gerçekleştirdik. Belediye olarak, 24 saat hizmet veriyoruz. Bu tedbirlerin yanı sıra yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Bilhassa Osmangazi Meydanı Projemiz, büyük bir ivme yakaladı. Kentsel dönüşüm ile 10 yılda bir yeni şehir inşa ediyoruz. Hamitler, Soğanlı, Panayır ve Demirtaş bölgesi bu çalışmalarımızın en güzel örneği. Ayrıca, planlı şehirleşme adına bin 500 bina yıktık. Böylece 1 milyon 613 bin metrekare yeşil alanı şehrimize kazandırdık. İnşallah, bunlar artarak devam eder” dedi.

Şehrin kendini yenilediğini ifade eden Dündar, “Tarihi bölge Hisar’ı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Oruçbey Caddesi ve Gazzeli Ahmet Kültür Merkezi, bu bölgeye kazandırdığımız en önemli projelerdir. Bunun yanı sıra Çarşamba Pazar Park’ta çiftçi pazarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Pazarımızda sağlıklı ve taze ürünler yer alıyor. Bizler, pazarcı esnafımız ile bu uygulamamızı sürdürebilirsek, bana göre Türkiye’nin en güzel üretici pazarına sahip olacağız” diye konuştu.

Başkan Dündar’ın konuşmasının ardından AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP gurup sözcüleri, yapılan çalışmalara ilişkin gündem dışı değerlendirmelerde bulundular. Gündem maddelerinin konuşulmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.