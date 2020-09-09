Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Semra Önder (56) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Küçük Kumla Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Semra Önder yönetimindeki 34 FT 4172 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek 16 SCL 40 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobilde sıkışan Önder, kurtarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağır yaralı Önder burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafik kısa süreli olarak durdurulurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normal seyrine devam etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-09-09 20:22:58



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