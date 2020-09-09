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Seminere katılan 2 öğretmende koronavirüs çıktı, 12 öğretmen de karantinaya alındı

DHA

Seminere katılan 2 öğretmende koronavirüs çıktı, 12 öğretmen de karantinaya alındı


Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde seminere katılan 14 öğretmenden, 2'sinde koronavirüse rastlanması üzerine 12 öğretmen karantinaya alındı.
Orhaneli Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen seminere katılan 2 öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık tedbirleri kapsamında seminere katılan diğer 12 öğretmen karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğretmenlerin henüz bir şikayetinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK
2020-09-09 20:23:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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