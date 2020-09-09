Bursa'da, ormanlık alanda yangın (4)

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YANGIN 7 SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa-Ankara yolunda Gölbaşı mevkisinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdürüleceği öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-09-09 22:34:17



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