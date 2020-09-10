Ruhsatsız olduğu için yıkılan iş yerindeki kuş yuvası, polis ekiplerince taşındı

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacak olan iş yerinin doğalgaz borusundaki kuş yuvası, polis ekiplerince güvenli bir yere taşındı.
Osmangazi Belediyesi´ne bağlı ekipler, dün Fevzi Çakmak Caddesi´nde bulunan ruhsatsız iş yerinin yıkılması için çalışma başlattı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerinin yıkımına başlayan ekipler, doğalgaz borusu üzerinde kuş yuvası olduğunu gördü. Polis, kumru cinsi kuşun yuvasını güvenli bir bölgeye taşımak istedi. Bu sırada anne kumru uçarak uzaklaştı. İçerisinde 2 yumurta olan yuva, bir polis memuru tarafından doğalgaz borusunun üzerinden alındı. Ekipler, kuş yuvasını yıkılan iş yerinin yakınında bulunan bir banka ATM´sinin üzerine koydu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-09-10 11:10:47
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