Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün, bacağı kırıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Eynadin Seferoğlu´nun (37), bacağı kırıldı.
Kaza, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi´nde meydana geldi. Furkan Bozat (32) yönetimindeki 16 F 6069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eynadin Seferoğlu´nun kullandığı 16 AIP 246 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Seferoğlu, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Eynadin Seferoğlu´nun sol bacağının kırıldığını belirledi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Eynadin Seferoğlu, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-10 11:23:02
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