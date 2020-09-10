BTO’nun yardımları hız kesmeden devam ediyor

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadelede Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne desteğini aralıksız sürdüren Bursa Ticaret Borsası yönetimi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Rıdvan Ali’yi ziyaret etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), ihtiyaç duyulan her konuda hem maddi hem manevî desteğini esirgemiyor. Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınında, özellikle sağlık ve hijyen malzemelerinin temini noktasında kurum ve kuruluşların yanında yer alan Bursa Ticaret Borsası,başta Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere hijyen malzemesi alımı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne ‘Covid19 Hızlı Test Kiti’ alımı konusunda maddi destek sağlarken, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne desolunum yetmezliği çeken hastalar için kullanılmak üzere hayati öneme sahip yüksek akımlı oksijen sistemi alarak bağışta bulundu.

Bu kapsamda, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Meclis Başkan Vekili İsmail Aslım, Meclis Üyesi Cengiz Camcı ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız ile birlikte,Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ve hastane yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyelerin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamanın yanı sıra şehrin sosyal yaşamına da katkıda bulunmaya çalıştıklarınıifade etti. Başkan Matlı, “Bütün dünyayı saran koronavirüs salgınından Bursa’mızın ve hemşerilerimizin en az şekilde etkilenmesi için şehrin önemli dinamiklerinden biri olan Bursa Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalıştık. Bu zorlu süreçte;yönetim kurulumuz, meclisimiz ve üyelerimiz ile birlikte, elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik” dedi.

Başkan Özer Matlı, ‘birlikten kuvvet doğar’görüşünden hareketle, Bursa’da pozitif vak’aların görüldüğü ilk günden itibaren, Bursa Valiliği ve ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde yardım faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti. Salgının ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle valilik vefâ sosyal destek gruplarınca dağıtılmak üzere erzak kolileri hazırladıklarını belirten Başkan Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve geçim sıkıntısı çeken hemşerilerimiz için erzak ve hijyen malzemesi temini konusunda destekte bulunduk. Bu süreçte, insanüstü bir çabayla üstün özveri ve azim ile çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına da üzerimize düşeni yapmaktan geri durmadık. Daha önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemize yoğun bakım hastaları için ventilatör (solunum) makinesi, hasta başı monitörü ve organ nakillerinde kullanılmak üzere araç desteğinde bulunmuştuk. Yine bu zorlu süreçte yardımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek,solunum yetmezliği çeken hastalarımız için kullanılmak üzere hayati öneme sahip, yüksek akımlı oksijen sistemi temin edip, üniversite hastanemize bağışta bulunduk” dedi.

Başhekim Rıdvan Ali’den Bursa Ticaret Borsası’na teşekkür

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa’nın hayırseverler bakımından çok şanslı bir kent olduğunu ifade eden Başhekim Profesör Doktor Rıdvan Ali, “Özellikle pandemi sürecinde Bursalı hayırseverlerin yanımızda olduğunu görmek bizi oldukça mutlu etti. Bursa Ticaret Borsası yönetimi de gerek maddi gerekse manevi olarak hastanemizi asla yalnız bırakmadı. Ben bu noktada, bugüne kadar hastanemize sağlamış olduğunuz desteklerden ötürü Bursa Ticaret Borsası’nın değerli Başkanı Sayın Özer Matlı başta olmak üzere yönetim kurulu ve meclis üyelerine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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