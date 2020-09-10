Online kodlama atölyelerine büyük ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin, gençlerin becerilerini geliştirmek için online olarak düzenlediği Kodlama Atölyesi büyük ilgi görüyor.

Nilüfer Belediyesi’nin çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak maksadıyla hayata geçirdiği Kodlama Atölyesi’nde pandemi sebebiyle yüzyüze yapılamayan eğitimler internet üzerinden gerçekleştiriliyor ve çocuklardan büyük ilgi görüyor. Erken yaşta bilgisayar biliminin ve yazılımın temellerini anlayarak eğitim hayatlarına devam etmelerini hedefleyen Kodlama Atölyesi’nin online eğitimleri, haziran ayında başladı. Atölye Nilüfer Karaman’ın düzenlediği atölyelere gelen yoğun talep üzerine online eğitimlere yenileri eklendi.

Nilüfer Belediyesi Strateji Müdürlüğü bünyesinde yürütülen atölyelerin ilki 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında “Online Kodlama Eğitimi” olarak gerçekleşti. Eğitim kapsamında 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine temel kodlama eğitimi verildi. Yine aynı yaş grubu için 2729 Temmuz tarihleri arasında “3 Boyutlu Yazıcı ve Modelleme” eğitimi düzenlendi.

24 Eylül tarihleri arasında da 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı, “bilgisayar oyunu yapma eğitimi” gerçekleştirildi.

Yoğun ilgiye rağmen, online eğitimlerin niteliği ve verimliliği açısından grupların az sayıda olmasına özen gösterildi. Bu üç atölyede şimdiye kadar toplamda 55 çocuk eğitim aldı.

Önümüzdeki dönemde de online eğitimlerin devam etmesi öngörülüyor. Ayrıca tekrarlanacak olan eğitimlerin dışında önümüzdeki dönemde 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri için “Telefonda 3d oyun nasıl yapılır?, “Bilgisayar Oyunu Yapma Eğitimi”, “Kendi android uygulamamızı nasıl yazarız?”, “Karakter modelleme”, “Tinkercad ile temel elektronik” gibi konularda yeni eğitimler verilmesi de planlanıyor.

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