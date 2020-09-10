Bursa, akıllı şehircilikte dünyaya örnek

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) davetlisi olarak staj için Türkiye’de bulunan 20 ülkeden üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik alanında gerçekleştirdiği çalışmaları incelemek üzere Bursa’ya geldi. Öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Dobruca’da tarafından ağırlandı.

Farklı ülkelerde üniversite okuyan ya da yeni mezun olmuş öğrenciler, TBB Local International kapsamında staj için Bursa’ya geldi. 612 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de kalacak ve farklı bölgelerdeki yerel yönetim faaliyetlerini gözlemleyecek olan öğrenciler, Konya ve Ankara’nın ardından Bursa’yı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Dobruca’daki sosyal tesislerde misafir edilen öğrenciler, bulundukları süre zarfında, akıllı şehircilik anlamında Bursa’da gerçekleştirilen çalışmaları araştıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, akıllı şehircilik anlayışının tercihten öte zorunluluk olduğunu söyledi. Türkiye’de yerel yönetimler alanında akıllı şehircilikle alakalı daire başkanlığı oluşumunu ilk kendilerinin gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, dünyanın farklı ülkelerine mensup misafirlerine, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin bütün değerleriyle birlikte geleceğe adapte edilmesine yönelik planladıkları çalışmaları anlattı.

Başkan Alinur Aktaş, ziyarette ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle 16 Eylül tarihinde BursaHüdavendigâr Park’ta düzenlenecek olan bisiklet etkinliğine bütün vatandaşları davet etti. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Fatih İnkaya, yaptığı sunumda, Bursa’nın akıllı şehircilikle alakalı gerçekleştirdiği hizmetlere ilişkin öğrencilere genel bilgiler verdi. Ziyarete, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan da katıldı.

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