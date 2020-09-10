Kaza sonrası kavga çıktı, korona unutuldu

İsmail Hakkı SEYMENKazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´da maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada koronavirüs hiçe sayılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, geçen hafta Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Kumla yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı. Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada koronavirüs unutuldu. Kavga, trafik polisleri ve vatandaşların araya girmesinin ardından son buldu. Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik İsmail Hakkı SEYMEN-Kazım BULUT
2020-09-10 13:21:54
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