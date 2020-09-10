Bursa´da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi



Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından mahalleli, polis ekiplerini alkışladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.K. (27) isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, dün U.K.´nin kaldığı eve baskın düzenledi. U.K.´nin evinde ve arabasında yapılan aramada 10 kilo metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. U.K. gözaltına alınırken, operasyon sonrası mahalleli polis ekiplerini alkışladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K.'nin savcılık sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-09-10 14:16:59



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