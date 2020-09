İnegöl'de maske takmayanlara ceza Maskesiz şahsa polis ceza kesti, yoldan geçen bir vatandaşın cezaya tepki göstermesi pes dedirtti

Bursa İnegöl'de Kaymakam Şükrü Görücü ve ilçe protokolünün katılımıyla yapılan korona virüs denetiminde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Yapılan denetimlerde maske takmayan iki kişi hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde korona virüs önlemlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bursa'nın İnegöl İlçesindeki denetimler ise İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlar uyarıldı. Son alınan karar doğrultusunda artık ev dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Denetimler sırasında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehrimizde denetimler yaparak vatandaşlarımızı kurallara uyması konusunda uyarıyoruz. Çok şükür İnegöl geneline baktığımızda vatandaşlarımız maske takıyor kurallara uyuyor. Ne kadar tedbir açıklanırsa açıklasın her birey kendinden sorumludur. Kimsenin kimseye hakkı geçmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı ve kurallara uymalı" dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, Bugün yine ülke genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz yeni alınan kararla artık ev dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu konuda bizlerde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz ve kurallara uymaları için denetimler yapıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde zaman zaman vak'a sayılarında ciddi oranda artışlar yaşanıyor. Vatandaşlarımızın da kendi sağlığını düşünmesi lazım. Biz birlikte hareket edip kurallara uyarsak hastalığı yenmememiz için bir sebep yok. Düğün ve nişan gibi konular zaten yasaklandı. Ayrıca işletmeler kurallara uymadığı taktirde bizde kapatma yetkisi de var. Tabii ki de bunlara gerek duymayalım ve kurallara uyalım. Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de vak'a artışları var. Bunu önlemenin tek yolu da kurallara uymak dedi.

Öte yandan, yapılan denetimlerde sokağa maskesiz çıkan iki şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslara maskesiz sokağa çıkmaktan dolayı toplam bin 800 TL ceza kesildi. Maske takmadıkları için işlem yapan polislere yoldan geçen bir vatandaşın tepki göstermesi ise pes dedirtti. Emniyet görevlileri kendilerine tepki gösteren vatandaşı uyararak bölgeden uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.