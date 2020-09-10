Hırsızın rahat tavırları görenlere pes dedirtti Araba hırsızlığı anbean kameraya yansıdı

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gündüz saatlerinde mermer dükkanına giren hırsız önce iş yerinde keşif yaptı. Anahtarı bulan hırsız, çaldığı araba ile olay yerinden uzaklaştı.

YenişehirBilecik yolu üzerinde bulunan mermer atölyesine girerek içeride keşif yapan hırsız, daha sonra iş yerindeki yazıhane anahtarını bularak içeri girdi. Masadaki bozuk paraları ve araç anahtarını alan hırsızın rahat tavırları gözden kaçmadı. Araba anahtarını bulan hırsız iş yeri önündeki arabaya binerek gözden kayboldu.

Aracı çalınan Hüseyin Kemal Köse, “Arabamı dayımın iş yerine bırakmıştım. İş yerine geldiğimizde aracın yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarına baktığımızda aracımızın çalındığını fark ettik. Arabamızı yeni almıştık, borcunu geçen ay bitirdik. Ailece çok üzgünüz, yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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