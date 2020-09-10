Otluk alanda çıkan yangında atıl durumdaki araç lastikleri yandı

Hasan BOZBEY/ORHNGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde otluk alanda çıkan, atıl halde bir arada bulunan araç lastiklerine sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
OrhangaziGemlik karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarındaki otluk alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek arsada bir oto lastikçiye ait olan atıl durumdaki araç lastiklerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Lastikler ise tamamen yandı.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2020-09-10 16:15:17
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