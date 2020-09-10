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Bursa'da karantinayı ihlal edenler yandı...60 kişi hakkında suç duyurusu Son bir haftada sadece Yıldırım ilçesinde karantina kuralını ihlal eden 60 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İHA

Bursa'da karantinayı ihlal edenler yandı...60 kişi hakkında suç duyurusu Son bir haftada sadece Yıldırım ilçesinde karantina kuralını ihlal eden 60 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 81 ilde yapılması planlanan koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler Bursa'da da gerçekleştirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, kentte son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilen 60 kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Bursa'daki denetimler Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Canbolat vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. Denetim sırasında bir halk otobüsüne de binen Vali Canbolat, hem yolculara hem de otobüs sürücüsüne kurallara uyulması konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Vali Canbolat, ekiplerin sahada her türlü önlemi aldıklarını, düğün salonları dahil olmak üzere metro, otobüs ve dolmuşların sık sık denetlendiğini kaydetti. Canbolat yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün İçişleri Bakanımızın talimatıyla en kapsamlı denetimlerden birini gerçekleştiriyoruz. Yıldırım ilçemiz Bursa'da vaka sayılarının en çok görüldüğü yer. Biz gezerken vatandaşımızın maskeli olduğunu, esnafımızın kendi tedbirlerini aldığını gördük. Ama bu yetmez hep birlikte bunu her yerde uygulamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik konusuna tam anlamıyla uyulmadığını düşünüyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Öte yandan biz il bazında bazı kurallar aldık. Kına, nişan, sünnet törenlerini yasakladık. Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapıyoruz. Aynı zamanda bu hafta başladığımız yeni bir uygulamamız var. Pozitif çıkan ya da pozitif çıkmış kişilerle temaslı olan vatandaşlarımızı kurduğumuz ekiplerle sık sık takip ediyoruz. 14 gün karantina kuralını ihlal ettiklerini tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza artık sadece idari değil, adli işlem de yapıyoruz. Cumhuriyet Savcılığı'na bunlarla ilgili 'kamu sağlığını bozmak suçundan' suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu hafta başladık bu uygulamaya. Sadece Yıldırım ilçemizde 60 kişi hakkında ekiplerimiz suç duyurusunda bulundu."

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