Frutti Extra Bursaspor - Petkim Spor: 88-102

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Petkim Spor ile yeni sezon öncesinde Bursa´daki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadele, koronavirüs tedbirleri kapsamında TOFAŞ Spor Salonu´nda seyircisiz oynandı. İlk periyotta etkili bir görüntü çizen Frutti Extra Bursaspor, daha sonra rakibinin direnciyle karşılaşınca soyunma odasına 45-43 önde girdi. Dönüşte Petkim Spor, skor avantajını eline geçirirken son çeyrekte oyun hakimiyetini artırdı. Karşılaşmanın son bölümünde rahat bir oyun ortaya koyan Petkim Spor, parkeden 102-88'lik skorla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-09-10 20:20:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.