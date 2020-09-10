Hazırlık maçı: TOFAŞ: 56 -Anadolu Efes: 95

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Gloria Cup’ta Anadolu Efes’e 5695 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 20202021 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı hazırlık turnuvası Gloria Cup 2020’de Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Antalya’da gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçını rakibi BC Dnipro’nun maç öncesinde bazı basketbolcularının test sonuçlarının pozitif çıkması sebebiyle, diğer takımlar ve turnuvayı riske atmamak adına karşılaşmalardan çekilmesi sonucu hükmen kazanmış sayılan Mavi Yeşilliler, ikinci maçında Anadolu Efes’e 5695 mağlup oldu. Gloria Sports Arena’da oynanan maça Semaj Christon, Batın Tuna, Sean Kilpatrick, DJ White, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, 3. dakikayı Semaj Christon’ın sayılarıyla 54 önde geçti. Rakibin basketlerine Sean Kilpatrick ve Dj White ile karşılık veren Bursa ekibi, 6. dakikada skoru 1216 yaparken, çeyrek 1823 İstanbul temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda üç sayılık basketle başlayan Anadolu Efes’e Jeremy Simmons’ın basketfaul’üyle karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Sean Kilpatrick’in orta mesafeli basketiyle 12. dakikada farkı 3’e çekti: 2326. Muhsin Yaşar’ın sayılarıyla takibini sürdüren Mavi Yeşilliler, Sean Kilpatrick’in üçlüğüyle 17.20’de skoru 3040’a getirse de soyunma odasına önde giren taraf 3247’lik skorla Anadolu Efes oldu.

Üçüncü çeyreğe 70’lık seri ile başlayan rakibinin bu serisine Nuni Omot ile son veren TOFAŞ, kalan bölümde farkın açılmasını önleyemedi. Son periyoda 4775 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 5695 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta Semaj Christon 14 sayı5 asist4 ribaund ile oynarken; Sean Kilpatrick 11 sayıJeremy Simmons 9 sayı üretti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampında sıradaki maçını 11 Eylül Cuma günü Galatasaray Doğa Sigorta ile yapacak. Gloria Sports Arena’da turnuva dışı olarak oynanacak özel karşılaşma saat 14.30’da başlayacak.

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