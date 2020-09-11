TOFAŞ, bir oyuncusunda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı



BURSA (DHA) TOFAŞ Kulübü; teknik ekip, oyuncular ve A takım personeline yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonucunda bir oyuncuda pozitif bulgulara rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TOFAŞ Basketbol A Takım teknik ekibimiz, oyuncularımız ve A Takım personelimize 9 Eylül 2020 tarihinde Antalya´da yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole bir şekilde Bursa´ya gönderilmiş olup; tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte bir oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla kaptan ayrılarak Bursa´ya geri dönmüştür."DHA-Spor Türkiye-Bursa

2020-09-10 23:37:46



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