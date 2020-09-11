Dünyanın en kaliteli biberi Yenişehir'de

Bursa’nın sakin ve huzurlu ilçesi Yenişehir, dünyanın en güzel biberlerini yerli ve yabancı piyasalara vermeye başladı.

Marmara bölgesinin en büyük ve verimli ovalarından biri olan Yenişehir’in Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçenin kalkınması için kolları sıvadı. Gönülden belediyecilik anlayışıyla hemşehrileri ile her zaman sıcak ve samimi sohbetler kuran Belediye Başkanı Davut Aydın, “Osmanlı’nın ilk başkenti ilçemizin, sadece tarihi kimliği değil, tarımsal ürünleri ve özellikle biberi meşhurdur” dedi.

Bu hedefle Yenişehir’de her yıl Uluslararası Biber Festivali de düzenlediklerini ifade eden Başkan Aydın, “Bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona salgını tedbirleri kapsamında biber festivalimizi gerçekleştiremedik. İnsanlık tarihi olarak içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte bir yandan salgın ile mücadele ederken diğer yandan ilçemiz adına güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İlçemiz sanayi anlamında yeni atılımlar gerçekleştirirken, temel ekonomik alt yapımız ve ilçemizi ayakta tutan ekonomik değerimiz tarımsal ürünlerimizdir. Bunun en başında da biber gelmektedir. Özellikle altın biberin ve kaypa biberin en kalitelisi ilçemiz topraklarında yetiştirilmektedir. Yani kısaca dünyanın en kaliteli biberi ilçemizin verimli topraklarından tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Bizim hedefimiz çiftçimizin refah düzeyini arttıracak, minimum maliyet ile maksimum verimi sağlayacak, girdileri azaltıp pazar sayısını arttıracak fırsatlar ile çiftçimizi buluşturmaktır. Bizim işimiz gücümüz Yenişehir” dedi.

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