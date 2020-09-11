Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da bir sürücünün otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi´ndeki çevre yolunda, bir otomobilin yüksek hızla diğer araçlara makas atarak ilerlemesi, trafikte tedirginlik yarattı. Kendi canını olduğu gibi, trafikteki diğer insanların da canını tehlikeye atan otomobil sürücüsünün, birbiri ardına araçlara makas atması başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, trafik ışıklarının kırmızı yandığını görünce, yavaşlayarak durdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-09-11 10:09:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.