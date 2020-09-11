Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden görülmemiş tepki... "Polisler sana kadınsın diye bir şey yapmıyor ben parçalarım seni" Maske takmamak için polise direnen kadın vatandaşları çileden çıkardı Maskesiz kadının yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden bir başka kadın; sabrı ile parmak ısırtan polis ekiplerine destek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden görülmemiş tepki... "Polisler sana kadınsın diye bir şey yapmıyor ben parçalarım seni" Maske takmamak için polise direnen kadın vatandaşları çileden çıkardı Maskesiz kadının yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden bir başka kadın; sabrı ile parmak ısırtan polis ekiplerine destek verdi

İHA

Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden görülmemiş tepki... "Polisler sana kadınsın diye bir şey yapmıyor ben parçalarım seni" Maske takmamak için polise direnen kadın vatandaşları çileden çıkardı Maskesiz kadının yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden bir başka kadın; sabrı ile parmak ısırtan polis ekiplerine destek verdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde maske takması için kendisini uyaran polise aldırış etmeyip maske takmamak için direnen bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Polise ve çevredekilere hakaretler yağdıran kadının tavırları çevredeki vatandaşları da çileden çıkardı. Polis ekipleri ile tartışan maskesiz kadının görüntülerini çeken bir başka kadın, "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni tak o maskeyi" diyerek tepki gösterdi. Direniş gösteren kadına 900 lira maske cezası kesilirken, ayrıca polise mukavemet suçundan da işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay 75 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Görükle Mahallesi'nde yaşandı. Mahallenin en işlek caddesinde maske takmadan gezen Ş.A. isimli kadını farkeden polis ekipleri durdurup maske takmasını istedi. Ancak polis ekiplerine "uzak durun benden" diyerek tepki gösteren kadın maske takmayıp yoluna devam etmek istedi. Kadını maske takmadan yollayamayacağını belirten polis ekiplerinin sabırlı halleri ise vatandaşlara parmak ısırttı.
Polis ekiplerine direnip "Sizi görünce kriz geliyor bana" diye bağıran kadına en büyük tepkiyi ise hemcinsi başka bir kadın verdi. Hakaretler savunan kadını cep telefonu ile kayda alan kadın, "Sen o polislere kurban ol. Başın sıkışınca önce 155' i ararsın ama" diye seslendi.
Bunun üzerine Ş.A. görüntü çeken kadına küfrederek görüntüleri silmesini söyledi. Görüntü çekmeyen devam eden bayanın "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni. tak o maskeyi" demesi dikkat çekti.
Maske takmayan Ş.A. hakkında "polise mukavemet" suçundan işlem yapılıp tahkikat başlatılırken Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan da tutanak düzenlenip 900 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik ekiplerinden toplu taşıma araçlarında 'fazla yolcu' denetimi
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinden toplu taşıma araçlarında 'fazla ...
Bursa trafiğinde makas attı, kameraya böyle yakalandı
YEREL HABERLER Bursa trafiğinde makas attı, kameraya böyle yakalandı
İnegöl Belediyespor, Samet Sineren ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor, Samet Sineren ile anlaştı
Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
MHP'den şehitler anıtı talebi
YEREL HABERLER MHP'den şehitler anıtı talebi
TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
YEREL HABERLER TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini ...
Maske takmayan yolcuya öyle bir şey yaptı ki... Otobüsün kapılarını kilitleyip polis noktasına sürdü, aşağıya inip maske takmayan yolcuyu ihbar etti
YEREL HABERLER Maske takmayan yolcuya öyle bir şey yaptı ki... ...
'Jigololuk' vaadiyle 250 bin lira dolandırıp, haraca bağlayan çeteye darbe
YEREL HABERLER 'Jigololuk' vaadiyle 250 bin lira dolandırıp, haraca ...
TÜGİAD’dan pandemi sürecinde yeni destek paketi çağrısı
YEREL HABERLER TÜGİAD’dan pandemi sürecinde yeni destek paketi ...
Tek teker üzerinde giden sürücüye tek seferde 7 bin lira ceza Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkarmıştı yakalandı Bursa'da arkasında yolcu olmasına rağmen motosikletini tek teker üzerine kaldırıp tehlike saçan sürücüye 7 bin 159 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Tek teker üzerinde giden sürücüye tek seferde 7 bin ...
Türkiye'de romanda yeni trend fantastik romanlar Sanat tarihçisi fantastik roman yazdı, okuyan hayran kaldı
YEREL HABERLER Türkiye'de romanda yeni trend fantastik ...
Dünyanın en kaliteli biberi Yenişehir'de
YEREL HABERLER Dünyanın en kaliteli biberi Yenişehir'de
Tarladaki kovanları su bastı, arıcının hasat etmeye hazırlandığı ballar ziyan oldu Bir yıl boyunca her gün gözü gibi baktığı arıları tarlayı basan suyla telef oldu
YEREL HABERLER Tarladaki kovanları su bastı, arıcının hasat etmeye ...
Sertifikalı Jigolo operasyonu: 15 gözaltı Bursa merkezli 3 ilde yapılan sahte sertifika ve vergi levhalı jigolo sitesinden 1 milyon 500 bin lira kazanan 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sertifikalı Jigolo operasyonu: 15 gözaltı Bursa ...
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dev şafak operasyonu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dev şafak ...
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dev şafak operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dev şafak ...
Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu Bursa’da bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı şüpheliler yatakta basıldı
YEREL HABERLER Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu ...
TOFAŞ, bir oyuncusunda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı
YEREL HABERLER TOFAŞ, bir oyuncusunda Covid-19 tespit edildiğini ...
Bursaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor taktik çalıştı
Hazırlık maçı: TOFAŞ: 56 -Anadolu Efes: 95
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: TOFAŞ: 56 -Anadolu Efes: 95
Frutti Extra Bursaspor - Petkim Spor: 88-102
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Petkim Spor: 88-102
Başkan Keskin: "BEBKA’dan proje sunmadan destek alınmaz"
YEREL HABERLER Başkan Keskin: "BEBKA’dan proje sunmadan destek ...
Yünkül: "Ek ödeme değil, adalet istiyoruz" Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökan Yünkül: "Sağlık çalışanlarının çifte maaş aldığı algısını doğru bulmuyorum"
YEREL HABERLER Yünkül: "Ek ödeme değil, adalet istiyoruz" Sağlık-Sen ...
Başkan Yılmaz’dan BEBKA’ya tam destek
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan BEBKA’ya tam destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X