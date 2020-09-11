Maske takmadığı için ceza yazan polislere hakaret etti



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da Ş.A. (34) adlı kadının, maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen 3 polise hakaret etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisler, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A.´dan şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Maske denetimi yapan 3 polis, caddede yürüyen Ş.A.'nın maske takmadığını gördü. Polisler ceza yazmak için Ş.A.'yı durdurdu. Ancak bu sırada Ş.A. kaçmaya çalıştı, iddiaya göre polislere de hakaret etti. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekiler de polise hakaret ettiği öne sürülen Ş.A.'ya tepki gösterdi.

Polis memurları, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A. hakkında, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-09-11 10:45:10



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