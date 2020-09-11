Nilüfer’de budama atıkları kompost gübreye dönüşüyor

Yılda yaklaşık 7 bin ton budama atığı toplayarak bertaraf edilmesini sağlayan Nilüfer Belediyesi, yeni uygulamasıyla budama atıklarını geri dönüştürerek, organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor.

Atıkların, çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi ya da bertaraf edilmesi de, dünyanın ekolojik dengesi açısından büyük önem taşıyor. Nilüfer Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Site ve bahçelerden çıkan budama atıklarını görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaması için düzenli bir şekilde toplayarak bertaraf edilmesini sağlayan Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, toplanan atıkların artık dönüşümünü sağlıyor. Parklardan ve vatandaşların ikametgâh adreslerine giderek site ve bahçelerden yılda yaklaşık 7 bin ton budama atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulamasıyla bu atıkları toprağa kazandırıyor. Şehrin bütün mahallelerinden toplanan budama atıkları, Alaaddinbey Mahallesi’nde oluşturulan atık sahasında toplanıyor. Toplanan atıklar, yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek, organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülüyor. Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde edilen kompost gübreler, kent genelindeki park, bahçe ve çeşitli alanlarda kullanılıyor. Nilüfer Belediyesi, proje sayesinde ekonomik olarak da büyük tasarruf elde ediyor. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ayrıca vatandaşların 1 Kasım15 Mart tarihleri arasındaki budama takvimine uyum göstermesinin sağlanması amacıyla da, site yöneticilerine yönelik eğitim çalışmaları yapıyor.

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