Sonbahara geçişte bağışıklığınızı güçlendirin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sonbahara geçişte bağışıklığınızı güçlendirin

İHA

Özel Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Ezgi Yaşar, sonbahara girdiğimiz bugünlerde, bağışıklık sistemini güçlendirme yollarını anlattı.

Sonbahara geçişte bağışıklığınızı güçlendirin

Özel Hayat Hastanesi’nden Diyetisyen Ezgi Yaşar, sonbahara girdiğimiz bugünlerde, bağışıklık sistemini güçlendirme yollarını anlattı.
Sonbahar ve kış aylarına geçişle birlikte hastalıkların artmaması için bağışıklığın güçlendirilmesi önem taşır. Özellikle bu yıl içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinden dolayı bağışıklığımızı güçlendirip hastalıklara karşı korunmak herkes için merak edilen bir konu oldu. Dyt. Ezgi Yaşar da bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı.
Bağışıklık için beslenme konusuna dikkat çeken Dyt. Ezgi Yaşar, “Evvela dengesiz, düzensiz ve tabağında çeşitlilik oluşturmadan besleniyorsan bunu düzelt. Tabağında her gıda grubundan yiyeceğe yer ver, tek tip beslenmekten vazgeç.Antioksidanların gücüne inan. Mor renkli üzümler, nar, böğürtlen ve ahududu çok güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Her gün 1 porsiyon bu meyvelerden birini tüket. Yeterli su tüketimi de bağışıklığı destekleyen ana etmenlerdendir. Her gün kilonuz başına 3035 ml su tüketin” şeklinde konuştu.
Uyarılarına devam eden Dyt. Ezgi Yaşar, “Bağışıklık deyince akla gelen ilk vitamin olan C vitaminini, en zengin kaynaklarından al. Sanılanın aksine maydanoz ve yeşil biber portakaldan çok daha yüksek C vitamini ihtiva eder. Bağışıklık demişken selenyum ve çinkodan bahsetmeden de olmaz. Bu iki mineralin antioksidan değeri oldukça yüksektir. Ana kaynağı olan deniz ürünleri ve yağlı tohumlara beslenmenizde yer verin” dedi.
Diyetisyen Ezgi Yaşar, “Omega3'ün faydasını bilmeyen yoktur. Omega3'ün bir faydalı özelliği de bağışıklık sistemine olan olumlu desteğidir. Tam da mevsimine girmişken haftada 12 kez balık tüketin.'Beta glukan' iyi bir bağışlık destekleyicidir. Tam tahıllar ve özellikle yulaf beta glukanın ana kaynağıdır. Her öğünde mutlaka bu besin grubuna, beslenmenizde yer verin.Sağlıklı bağırsak florası sağlıklı bir bağışıklık sistemi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
Uyku düzenine de dikkat çeken Dyt. Ezgi Yaşar, “Hem pandemi süreci hem de kışa geçiş evde olma süresini arttırıyor. Unutmayın evde olmak hareketsiz olmak anlamına gelmez. Haftada 150 dakika sevdiğiniz egzersize devam edin.Yeterince uyuyun. Yetersiz uyku birçok kronik hastalığın önünü açabildiği gibi bağışıklık sistemini de zayıflatır” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa ve Balıkesir´de tefeci operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa ve Balıkesir´de tefeci operasyonu: 3 tutuklama
Bursa'da tefeci operasyonu: 3 tutuklama Açık senet imzalatıp aileleriyle tehdit ettiler
YEREL HABERLER Bursa'da tefeci operasyonu: 3 tutuklama Açık senet ...
Tasarımcı Korçan ev tekstilinin geleceğini anlattı
YEREL HABERLER Tasarımcı Korçan ev tekstilinin geleceğini anlattı
Nilüfer’de budama atıkları kompost gübreye dönüşüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de budama atıkları kompost gübreye dönüşüyor
Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği
YEREL HABERLER Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği
Bursa Ticaret Borsası 96 yaşında
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası 96 yaşında
Tirilye korona denetiminden geçti
YEREL HABERLER Tirilye korona denetiminden geçti
55 adreste 52 gözaltı Bursa’daki dev uyuşturucu operasyonunun blançosu
YEREL HABERLER 55 adreste 52 gözaltı Bursa’daki dev uyuşturucu ...
Maske takmadığı için ceza yazan polislere hakaret etti
YEREL HABERLER Maske takmadığı için ceza yazan polislere hakaret ...
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden görülmemiş tepki... "Polisler sana kadınsın diye bir şey yapmıyor ben parçalarım seni" Maske takmamak için polise direnen kadın vatandaşları çileden çıkardı Maskesiz kadının yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden bir başka kadın; sabrı ile parmak ısırtan polis ekiplerine destek verdi
YEREL HABERLER Maske takmamak için polise direnen kadına ...
Trafik ekiplerinden toplu taşıma araçlarında 'fazla yolcu' denetimi
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinden toplu taşıma araçlarında 'fazla ...
Bursa trafiğinde makas attı, kameraya böyle yakalandı
YEREL HABERLER Bursa trafiğinde makas attı, kameraya böyle yakalandı
İnegöl Belediyespor, Samet Sineren ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor, Samet Sineren ile anlaştı
Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
MHP'den şehitler anıtı talebi
YEREL HABERLER MHP'den şehitler anıtı talebi
TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi
YEREL HABERLER TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini ...
Maske takmayan yolcuya öyle bir şey yaptı ki... Otobüsün kapılarını kilitleyip polis noktasına sürdü, aşağıya inip maske takmayan yolcuyu ihbar etti
YEREL HABERLER Maske takmayan yolcuya öyle bir şey yaptı ki... ...
'Jigololuk' vaadiyle 250 bin lira dolandırıp, haraca bağlayan çeteye darbe
YEREL HABERLER 'Jigololuk' vaadiyle 250 bin lira dolandırıp, haraca ...
TÜGİAD’dan pandemi sürecinde yeni destek paketi çağrısı
YEREL HABERLER TÜGİAD’dan pandemi sürecinde yeni destek paketi ...
Tek teker üzerinde giden sürücüye tek seferde 7 bin lira ceza Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkarmıştı yakalandı Bursa'da arkasında yolcu olmasına rağmen motosikletini tek teker üzerine kaldırıp tehlike saçan sürücüye 7 bin 159 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Tek teker üzerinde giden sürücüye tek seferde 7 bin ...
Türkiye'de romanda yeni trend fantastik romanlar Sanat tarihçisi fantastik roman yazdı, okuyan hayran kaldı
YEREL HABERLER Türkiye'de romanda yeni trend fantastik ...
Dünyanın en kaliteli biberi Yenişehir'de
YEREL HABERLER Dünyanın en kaliteli biberi Yenişehir'de
Tarladaki kovanları su bastı, arıcının hasat etmeye hazırlandığı ballar ziyan oldu Bir yıl boyunca her gün gözü gibi baktığı arıları tarlayı basan suyla telef oldu
YEREL HABERLER Tarladaki kovanları su bastı, arıcının hasat etmeye ...
Sertifikalı Jigolo operasyonu: 15 gözaltı Bursa merkezli 3 ilde yapılan sahte sertifika ve vergi levhalı jigolo sitesinden 1 milyon 500 bin lira kazanan 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sertifikalı Jigolo operasyonu: 15 gözaltı Bursa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X