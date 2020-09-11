Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dev şafak operasyonu (2)

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bursa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 1500 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, kent genelindeki 55 eve düzenlenen baskında, 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, toplamda 1 kilo 483 gram metamfetamin, 4 kilo 334 gram kannabinoid, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 6 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kalaşnikof ve 27 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-09-11 12:52:55
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