Bursaspor’da sezon başlangıcı sendromu!

Bursaspor sezon başlangıçlarını iyi yapamıyor. Geride kalan son 7 sezonda 6 mağlubiyet alan yeşilbeyazlılar, bu sendromu, pazar günü karşı karşıya geleceği Adana Demirspor maçıyla atlatmak istiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, pazar günü saat 16.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmayla yeni sezona da merhaba diyecek olan yeşilbeyazlılar, son 7 yıldır başlangıç maçlarında iyi skorlar elde edemiyor.

Geçen sezon Fatih Karagümrük maçıyla start veren Bursaspor, genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmış ve mücadeleden 31 mağlup ayrılmıştı. 20182019 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Timsahlar, Fenerbahçe’ye 21, bir önceki sezon ise Başakşehir’e 10 mağlup olmuştu.

Bursaspor bu sürede tek galibiyetini 20162017’de Adana Demirspor’a karşı almış ve rakibini 21 yenmişti. Daha sonra sırasıyla Trabzonspor’a 10, Galatasaray’a 20 ve Eskişehirspor’a da 20 mağlup olarak sezona başlayan Bursaspor, bu sendromu pazar günkü maçla birlikte atlatmak istiyor.

Bursaspor'un son 7 sezondaki ilk maç performansları şu şekilde:



20192020

Fatih Karagümrük Bursaspor: 31



20182019

Fenerbahçe Bursaspor: 21



20172018

Başakşehir Bursaspor: 10



20162017

Adanaspor Bursaspor: 12



20152016

Trabzonspor Bursaspor: 10



20142015

Bursaspor Galatasaray: 02



20132014

Eskişehirspor Bursaspor: 20

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