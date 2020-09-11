Bursaspor, Shehu’dan indirim istiyor

Bursaspor’da sözleşmesi sona eren Abdullahi Shehu, yeniden yeşil beyazlı formayı giymek istiyor. Ancak yıllık istediği 500 bin Euro’luk ücret bu durumu engelliyor.

Bursaspor’un formasını 2.5 sezondur terleten Abdullahi Shehu’nun yeniden yeşilbeyazlı formayı giyip giymeyeceği henüz belli değil. Yeşikbeyazlılar ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcunun, 500 bin Euro’luk yıllık ücretinde indirim yapması bekleniyor.

Bursaspor yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuya, istediği rakamlara çıkamayacağını iletirken, Shehu’nun gönlünde hala yeşilbeyazlı formayı terletmek olduğu da gelen bilgiler arasında. Nijerya’dan dönen Abdullahi Shehu’ya ayrıca Türkiye’den çeşitli kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.

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